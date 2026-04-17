ВС РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов по ВСУ за неделю
С 11 по 17 апреля российские военные нанесли один массированный и пять групповых ударов по вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.
Ведомство отметило, что удары наносились в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». Российская армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского, наземного базирования, а также беспилотники.
В результате ударов на территории Украины пострадали военно-промышленные производства, где создаются крылатые ракеты. Кроме того, повреждения получили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы и места, где хранятся украинские беспилотники. Удары также пришлись на пункты временной дислокации военных ВСУ.
В ночь на 17 апреля силы ПВО ликвидировали 62 украинских беспилотника над регионами страны. Минобороны отмечало, что атаки отразили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Новгородской областями, а также над Крымом. В Ленинградской области после падения обломков дронов произошло возгорание складского помещения. Пострадавших нет.