ВС РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов по ВСУ за неделю

В ночь на 17 апреля силы ПВО ликвидировали 62 украинских беспилотника над регионами страны. Минобороны отмечало, что атаки отразили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Новгородской областями, а также над Крымом. В Ленинградской области после падения обломков дронов произошло возгорание складского помещения. Пострадавших нет.