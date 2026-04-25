В Бурятии возобновили поиск пропавших туристов
Спасатели продолжили поиски туристов на горе Мунку-Сардык, сообщили в МЧС по Бурятии.
Работы МЧС были приостановлены на ночь из-за метеоусловий и сложного рельефа.
Группа из 15 специалистов выдвинулась к месту схода лавина на перевале «26-го партийного съезда» на поиски еще трех туристов.
Всего в группе было семь человек, трое из них находились в стороне от места схода лавины и сообщили о происшествии по рации. Их нашли живыми. Один турист из группы погиб.