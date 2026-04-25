Найдены тела еще двух погибших туристов в Бурятии
Количество погибших при сходе лавины в Бурятии увеличилось до трех. Об этом сообщило агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.
Спасатели обнаружили тела двух мужчин 1988 и 1981 г. р. Сейчас продолжаются поиски последнего участника группы.
24 апреля на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык в Бурятии сошла лавина. На горе находились семь туристов, трое из них были в стороне от места схода лавины и рассказали о происшествии по рации. МЧС России объявило о гибели одного человека, еще трех спасатели нашли живыми. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, им оказали первую помощь.
Ночью МЧС приостановило работы на горе из-за метеоусловий и сложного рельефа. Утром 25 апреля спасатели продолжили поиски туристов.