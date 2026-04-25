Найдены тела еще двух погибших туристов в Бурятии

24 апреля на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык в Бурятии сошла лавина. На горе находились семь туристов, трое из них были в стороне от места схода лавины и рассказали о происшествии по рации. МЧС России объявило о гибели одного человека, еще трех спасатели нашли живыми. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, им оказали первую помощь.