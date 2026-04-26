В МВД рассказали, как защититься от sms-атаки
Когда на телефон за короткое время поступает огромное количество сообщений, не надо паниковать, отвечать на звонки и нажимать на подозрительные кнопки. Sms-бомбинг – это психологическая атака, поэтому лучшей защитой станет спокойствие, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Как сообщили в полиции, нельзя переходить по ссылкам из сообщений, сообщать коды и личные данные, вступать в переговоры с мошенниками. Специалисты советуют заблокировать каждый спам-номер, включить режим «не беспокоить» на телефоне, обратиться к оператору связи с просьбой ограничить входящие с коротких номеров или временно заблокировать прием сообщений.
Рекомендуется позвонить в банк, чтобы уточнить, не проводились ли подозрительные операции. Если поступил провокационный перевод через Систему быстрых платежей (СБП), нельзя возвращать деньги самостоятельно – нужно немедленно связаться со службой поддержки банка. При возможности в мобильном приложении стоит ограничить или отключить прием переводов от незнакомцев и установить лимиты на входящие платежи.
В МВД РФ сообщили о новой схеме кибермошенничества, связанной со взломом Wi-Fi-роутеров, когда преступнии перехватывают управление подключенными устройствами и интернет-трафиком в сети.