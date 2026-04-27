Свыше 180 домов пострадали при атаке на Севастополь
В результате ночной массированной атаки на Севастополь точечные повреждения получили многоквартирные и частные дома, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
«У нас зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения, практически во всех районах города. Это выбиты окна, местами повреждены балконы, а также фасадные все элементы», – сказал он на совещании правительства (цитата по «РИА Новости»).
По словам Краснокутского, повреждены фасады, крыши и окна еще 79 частых домов.
26 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что примерно 100 украинских беспилотников ударили по городу ночью. Большая часть дронов была уничтожена над Черным морем или в небе над городом, остальные ликвидированы над территорией Крыма. Тогда губернатор поручил всем ответственным службам оперативно подсчитать ущерб и устранить последствия атаки.