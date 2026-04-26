Развожаев: около 100 беспилотников атаковали Севастополь ночью

Примерно 100 украинских беспилотных летательных аппаратов атаковали Севастополь минувшей ночью, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Большая часть беспилотников была уничтожена над Черным морем или в небе над городом, остальные ликвидированы над территорией Крыма.

Развожаев поручил всем ответственным службам оперативно подсчитать ущерб и устранить последствия атаки. Управляющие компании начали подметать стекло во дворах, затягивать пленкой выбитые окна до установки новых.

Губернатор отметил службы, отразившие атаку и участвовавшие в ликвидации последствий: ПВО, Черноморский флот, мобильные огневые группы, отряд «Севастополь», скорую помощь, МЧС, спасательную службу Севастополя, полицию.

Развожаев также призвал добровольцев записываться в отряд «Севастополь». Основные задачи отряда: отражение атак беспилотников в составе мобильных огневых групп, противотеррористическая и антидиверсионная работа, охрана объектов критической инфраструктуры совместно с военными и правоохранительными органами, а также патрулирование горных и лесных территорий.

Утром 26 апреля сообщалось о 71 сбитом беспилотнике. В результате атаки один человек погиб, четверо получили ранения. Движение пригородных электропоездов на участке Севастополь – Инкерман-1 и обратно приостановили по техническим причинам.

