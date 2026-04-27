Суд взыскал 18 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Исаева
Ленинский районный суд удовлетворил иск к бывшему депутату Государственной думы Ризвангаджи Исаеву, членам его семьи и аффилированным лицам, обратив в доход государства активы на сумму 18 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.
Как установил суд, в период исполнения депутатских полномочий (2007–2011 гг.) Исаев допустил нарушения антикоррупционного законодательства. По данным материалов дела, он использовал свой статус для получения в Краснодаре государственных и муниципальных земель.
В частности, через различные схемы он получил контроль над земельными участками общей площадью более 615 га, которые были выкуплены подконтрольной ему компанией ООО «Статус» по льготной цене около 15 млн руб. Взамен компания обязалась построить и передать в муниципальную собственность инфраструктурные объекты, однако впоследствии отказалась от выполнения этих обязательств в заявленном объеме.
Суд также установил, что после окончания депутатских полномочий Исаев продолжил скрывать причастность к коррупционной деятельности и инвестировал полученные средства в новые активы. В частности, за счет этих средств реализованы девелоперские проекты в Краснодаре, включая жилые районы «Европея» и «Немецкая деревня», а также гостиничный комплекс Marriott.
По решению суда в доход России обращены денежные средства Исаева в размере 18 млрд руб., а также акции ряда компаний, включая АО «Краснодаргоргаз», АО «Атэк», ООО «Тепловая транспортная компания» и АО «Апшеронскрайгаз» как эквивалент причиненного ущерба.
27 февраля судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество Исаева на сумму свыше 10 млрд руб. в рамках иска Генпрокуратуры об обращении активов в доход государства.