Глава СПЧ Фадеев заявил о своем отказе от VPN

27 апреля в Минцифры заявили, что российские сервисы ограничивают доступ из-за включенного VPN для «безопасности данных». Особенно это касается госсервисов, где хранятся персональные данные граждан. По данным ведомства, большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации.