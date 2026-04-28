Глава СПЧ Фадеев заявил о своем отказе от VPN

Инна Шульгина
Татьяна Акиншина

Глава СПЧ Валерий Фадеев не использует VPN. Он заявил об этом на международной научно-практической конференции «Состояние, проблемы и пути совершенствования деятельности ветеранских организаций как структурного элемента гражданского общества», передает корреспондент «Ведомостей».

«Медуза», «Дождь» (оба признаны в России иноагентом и нежелательной организацией) – это не другая точка зрения, это точка зрения врага. А это пропаганда», – считает Фадеев.

По его мнению, люди, использующие VPN, ищут не другую точку зрения, а «что враг говорит», в этом «есть что-то противоестественное».

Фадеев также обратил внимание на «странное массовое ощущение, что Max плохой». Глава СПЧ отметил, что раньше так говорили про Telegram.

«Мы войну ведем, и есть проблемы безопасности. Есть реальные проблемы, связанные с отключением связи. Конечно, здесь власти должны реагировать адекватно», – добавил он.

27 апреля в Минцифры заявили, что российские сервисы ограничивают доступ из-за включенного VPN для «безопасности данных». Особенно это касается госсервисов, где хранятся персональные данные граждан. По данным ведомства, большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации.

