Суд прекратил дело бывшего «народного губернатора» Донецка

Губарев стал известен в 2014 г. как активист антимайданного движения. Он создал в Донецке общественную организацию «Народное ополчение Донбасса». В марте того же года его избрали «народным губернатором» Донецка на митинге, после чего он вместе со сторонниками занял здание областной администрации. Позднее его задержали сотрудники Службы безопасности Украины. 7 мая 2014 г. Губарева передали представителям движения «Новороссия» в рамках обмена на трех украинских офицеров.