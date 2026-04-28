Суд прекратил дело бывшего «народного губернатора» Донецка
Таганский районный суд Москвы прекратил административное дело о дискредитации армии в отношении бывшего «народного губернатора» ДНР Павла Губарева. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале со ссылкой на своего адвоката.
В материалах суда он проходил по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП, предусматривающей штраф до 50 000 руб. По данным ТАСС, проведенная экспертиза не выявила в публикациях Губарева в социальных сетях признаков дискредитации Вооруженных сил РФ, после чего производство по делу было прекращено.
О возбуждении административного дела сообщалось 18 февраля. Тогда Губарев заявлял, что ему неизвестно, кто выступил истцом.
Губарев стал известен в 2014 г. как активист антимайданного движения. Он создал в Донецке общественную организацию «Народное ополчение Донбасса». В марте того же года его избрали «народным губернатором» Донецка на митинге, после чего он вместе со сторонниками занял здание областной администрации. Позднее его задержали сотрудники Службы безопасности Украины. 7 мая 2014 г. Губарева передали представителям движения «Новороссия» в рамках обмена на трех украинских офицеров.