Бутягин поделился впечатлениями от возвращения в Россию

28 апреля в ходе обмена на границе Белоруссии и Польши Бутягин вернулся на родину. С ним также освободили супругу российского миротворца в Приднестровье. Их обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Как рассказал «Ведомостям» источник, близкий к стороне защиты, передать россиян в Россию напрямую было бы неприемлемо для Польши, поэтому их передали в Россию через Белоруссию.