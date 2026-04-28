Главная / Общество /

Бутягин поделился впечатлениями от возвращения в Россию

Ведомости

Российский археолог Александр Бутягин заявил, что ему не верится в возвращение на родину. Об этом он заявил в видео, опубликованном Центром общественных связей ФСБ РФ, передает «РИА Новости».

«Мне еще в это не верится», – сказал Бутягин, отметив, что ему трудно передать ощущения от возвращения.

28 апреля в ходе обмена на границе Белоруссии и Польши Бутягин вернулся на родину. С ним также освободили супругу российского миротворца в Приднестровье. Их обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Как рассказал «Ведомостям» источник, близкий к стороне защиты, передать россиян в Россию напрямую было бы неприемлемо для Польши, поэтому их передали в Россию через Белоруссию.

Бутягина задержали в Польше по запросу Киева в декабре 2025 г. Его заподозрили на Украине в проведении незаконных археологических работ в Крыму. Ему также инкриминировалось уничтожение объектов культурного наследия полуострова с предполагаемым ущербом свыше 200 млн гривен.

Читайте также:Археолог Бутягин продолжит научную работу в Эрмитаже
