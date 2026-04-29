Володин пообещал приоритетно рассмотреть увеличение пошлин для мигрантов
Госдума ожидает от правительства России внесения законопроекта, кратно повышающего пошлины для мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
По словам спикера Госдумы, правительственный проект предусматривает увеличение пошлины за прием в российское гражданство в 12 раз (с 4200 руб. до 50 000 руб.), за выдачу разрешения на временное проживание – в восемь раз (с 1920 руб. до 15 000 руб.), за выдачу вида на жительство – в пять раз (с 6000 до 30 000 руб.). Речь также идет об увеличении ряда других налоговых пошлин для мигрантов.
«После поступления законопроекта в Государственную думу рассмотрим его в приоритетном порядке», – пообещал Володин.
Председатель ГД добавил, что с 2024 г. нижняя палата приняла 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики.
Как выяснили «Ведомости», Минфин также предлагает повысить сборы с виз для многократного пересечения границы. Для них она увеличится более чем втрое – до 6000 руб. За приглашение на въезд одного человека придется заплатить в восемь раз больше – 8000 руб., а за вид на жительство (ВНЖ) – в пять раз больше, т. е. 30 000 руб. Разрешение на временное проживание (РВП) подорожает почти в восемь раз до 15 000 руб., а разрешение на временное проживание в целях образования (РВПО) вырастет в цене в четыре раза до 8000 руб.
17 апреля МВД России сообщало о сокращении числа преступлений, совершенных иностранцами, по итогам трех месяцев на 38,9% год к году. По данным министерства, такой показатель стал результатом работы по усилению контроля за миграционными потоками, в том числе с помощью цифровизации.
Ранее в РАН сообщили, что демографические проблемы в России нельзя решить ни за счет привлечения мигрантов, ни за счет стимулирования рождаемости.