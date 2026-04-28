Приток мигрантов не компенсирует убыль населения в России

Академик предложил вернуться к массовой санаторно-курортной профилактике, доступной всем слоям населения. Он напомнил, что санаторно-курортный комплекс СССР насчитывал 1,3 млн коек, из которых 300 000 использовались для лечения больных и медицинской реабилитации, а миллион – для профилактики и оздоровления. При этом в 2024 г. в стране насчитывалось только 447 000 санаторно-курортных коек, следует из сборника Росстата «Здравоохранение в России 2025». Необходимо также совершенствовать нормативно-правовую базу, чтобы у граждан снова появилась возможность оздоравливаться в санаториях и на курортах, подчеркнул Разумов.