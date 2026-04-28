Главная / Общество /

Приток мигрантов не компенсирует убыль населения в России

Академики РАН связали профилактику заболеваний с ростом продолжительности жизни и демографией
Виктория Ларченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Демографические проблемы в России нельзя решить ни за счет привлечения мигрантов, ни за счет стимулирования рождаемости. Об этом на пресс-конференции, посвященной национальным целям в сфере укрепления общественного здоровья, сказал академик Российской академии наук (РАН), президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов. По его словам, единственно верный и эффективный путь сохранения экономической стабильности и национальной безопасности – это повсеместное внедрение технологий здоровьесбережения.

Академик предложил вернуться к массовой санаторно-курортной профилактике, доступной всем слоям населения. Он напомнил, что санаторно-курортный комплекс СССР насчитывал 1,3 млн коек, из которых 300 000 использовались для лечения больных и медицинской реабилитации, а миллион – для профилактики и оздоровления. При этом в 2024 г. в стране насчитывалось только 447 000 санаторно-курортных коек, следует из сборника Росстата «Здравоохранение в России 2025». Необходимо также совершенствовать нормативно-правовую базу, чтобы у граждан снова появилась возможность оздоравливаться в санаториях и на курортах, подчеркнул Разумов.

Президент Лиги здоровья наций, академик РАН Лео Бокерия считает, что главный вызов времени – это переход от медицины болезней к медицине здорового долголетия. По его словам, болезнь редко возникает внезапно, ей предшествуют годы накопления рисков. Важно не ждать, когда человек станет пациентом, а создавать условия, при которых он дольше остается активным, самостоятельным, трудоспособным, вовлеченным в жизнь семьи и общества, пояснил академик. Сбережение народа начинается в семье, школе, трудовом коллективе, муниципалитете. Здоровье населения не может быть задачей одного Минздрава – это общая ответственность власти, медицинского сообщества, педагогов, работодателей, общественных организаций и СМИ, добавил Бокерия.

7,8 млн

человек прошли лечение и отдохнули в санаторно-курортных организациях в 2024 г., говорится в сборнике Росстата «Здравоохранение в России 2025». Это чуть больше 5% населения страны, подсчитали «Ведомости».


Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина напомнила о действующем инструменте здоровьесбережения – диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья. За счет внедрения таких осмотров доля заболеваний, выявленных на ранней стадии, в 2025 г. увеличилась в два раза по сравнению с предыдущим годом, подчеркнула врач. Она добавила, что репродуктивная диспансеризация была включена в программу госгарантий в 2024 г., бесплатно по ОМС ее могут пройти все россияне от 18 до 49 лет.

Демографическая динамика определяется тремя составляющими: рождаемостью, смертностью и миграцией, считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Решить демографические проблемы только за счет повышения ожидаемой продолжительности жизни невозможно – рано или поздно все люди умирают, добавил он. Если в стране не рождается достаточно детей, происходит сокращение численности ее населения. При этом Рыбальченко согласился, что миграция действительно не решает демографические проблемы в долгосрочной перспективе.

1,374

составил суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по итогам 2025 г., писали в январе «Ведомости». Еще в 2024 г. он оценивался в 1,4.

Самым эффективным способом стимулирования рождаемости он назвал повышение доступности жилья в связи с рождением ребенка. Такой подход уже сработал в Сахалинской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Нижегородской и Вологодской областях и в Мордовии, уточнил он. Необходимо также повышать ожидаемую продолжительность жизни населения и снижать смертность в трудоспособном возрасте. Для этого нужно усилить профилактику неинфекционных заболеваний и рисков, связанных с табакокурением, злоупотреблением алкоголем, наркотиками и нездоровым питанием, подчеркнул Рыбальченко.

