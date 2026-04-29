Генпрокуратура обратила в доход РФ активы ростовского экс-губернатора Чуба

За содействие в 2007–2010 гг. Кислов предоставил жене и дочери Чуба доли в своих компаниях, от участия в которых они получили незаконный доход в 23 млн руб. В ипподром Кислов деньги не вкладывал и не развивал. За счет его имущества он получил займы в банках на 3 млрд руб., которые направил на капитализацию другой своей бизнес-структуры – «Синко» в Ростовской области и Краснодарском крае.