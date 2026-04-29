RTKM53,33-1,51%CNY Бирж.10,94-0,36%IMOEX2 645,73-1,89%RTSI1 113,05-2,13%RGBI119,49+0,15%RGBITR779,11+0,17%
Главная / Общество /

Генпрокуратура обратила в доход РФ активы ростовского экс-губернатора Чуба

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства активы экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба и ряда других лиц, связанных с ним, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Суд обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Малюгина» и ООО «Конкур», а также еще 25 коммерческих организаций. Решение принято к исполнению немедленно.

Генпрокуратура подала иск после наршуения законодательства о противодействии коррупции при распоряжении имуществом государственного предприятия «Ростовский республиканский ипподром». Оно представляло собой единый комплекс со стадионом, 65 административными и промышленными зданиями в 19 600 кв. м, коммунальной структурой, сельхозтехникой, а также 27 га земель в центре города.

По данным суда, в 2000 г. ипподромом решил завладеть основатель одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов РФ «Юг Руси» Сергей Кислов. Для этого он связался с Чубом и его замом Иваном Станиславовым, чтобы они обанкротили предприятие и продали Кислову за 7,5 млн. Рыночная стоимость комплекса составляла 2 млрд руб. Еще несколько объектов комплекса были проданы другому подконтрольному лицу Станиславова за 300 000 руб. при реальной стоимости в 20 млн руб.

За содействие в 2007–2010 гг. Кислов предоставил жене и дочери Чуба доли в своих компаниях, от участия в которых они получили незаконный доход в 23 млн руб. В ипподром Кислов деньги не вкладывал и не развивал. За счет его имущества он получил займы в банках на 3 млрд руб., которые направил на капитализацию другой своей бизнес-структуры – «Синко» в Ростовской области и Краснодарском крае.

Чтобы скрыть владение федеральным имуществом Кислов создал ООО «Специализированный застройщик Малюгина», которому передал 46 строений и 3 земельных участка ипподрома, а остальное оформил на ООО «Контур», подконтрольное ему. После 2022 г. он продал их строительному холдингу «Элиас групп». Его бенефициар – депутат заксобрания Краснодарского края Брис Юнанов. Полученные 2,7 млрд руб. Кислов вывел в Турцию и Казахстан, а остальные 900 млн вложил в холдинг «Синко».

Ростовская область – регион губернаторов-долгожителей. 77-летний Чуб руководил им почти 20 лет – с 1991 по 2010 г., был членом Совета Федерации в 1990-х и 2010-х.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте