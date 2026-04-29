РФПИ запускает проект «Позитивная культура» для молодежи
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует запустить проект «Позитивная культура» для продвижения музеев среди молодежи, сообщил генеральный директор Кирилл Дмитриев на марафоне «Знание.Первые».
Проект будет создан по аналогии с «позитивным предпринимательством». В его рамках РФПИ будет поддерживать молодежные клубы, которые будут формироваться, в том числе с использованием потенциала ведущих музеев России.
«Мы считаем, что музейная культура – это не только для людей старшего возраста, которые уже многое видели, а важный элемент формирования мировоззрения молодых людей», – подчеркнул Дмитриев.
