Главная / Общество /

Суд обратил в доход РФ имущество экс-замглавы Минтранса на 6 млрд рублей

Ведомости

Никулинский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова на сумму более 6 млрд руб. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Иск был подан в рамках антикоррупционного разбирательства к самому Семенову и его доверенным лицам. Как указывалось в материалах дела, бывший чиновник приобрел имущество коррупционным путем.

Суд постановил обратить в доход государства доли в уставных капиталах и ценные бумаги коммерческих организаций, а также объекты недвижимости в Москве, Сочи, Анапе, Московской области и в Крыму. В перечень также вошли земельные участки и объекты капитального строительства в Подмосковье.

Ущерб от действий бывшего замминистра транспорта составил 240 млн рублей

Кроме того, конфискованы автомобили премиум-класса, моторная яхта, мотоцикл Harley-Davidson, ювелирные изделия и часы люксовых брендов.

Суд также взыскал с ответчиков денежные средства в размере 258,5 млн руб., что соответствует стоимости ранее проданных объектов недвижимости, а также государственную пошлину в размере 900 000 руб.

В конце ноября 2024 г. Дорогомиловский суд Москвы отправил Семенова под стражу. Ему вменялось совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

