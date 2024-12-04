Ущерб от действий бывшего замминистра транспорта составил 240 млн рублей
Ущерб от действий бывшего замминистра транспорта РФ Алексея Семенова оценивается в 240 млн руб. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.
По данным следствия, хищение произошло в рамках государственного контракта в 2012 г. с участием подведомственного министерству ФГУП «Защитаинфотранс». В отношении Семенова возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
Кроме того, в деле бывшего замминистра нашли «израильский след». Основанием для заключения, по данным «Коммерсанта», стало наличие вида на жительство в Израиле. Семенов вину не признает.
Семенов в 2009 г. занимал должность директора департамента программ развития Минтранса. В октябре 2018 г. бывший тогда премьер-министром России Дмитрий Медведев назначил Семенова на пост заместителя министра транспорта по цифровому развитию. В ноябре 2020 г. председатель правительства Михаил Мишустин освободил чиновника от должности по его просьбе.