Ущерб от действий бывшего замминистра транспорта составил 240 млн рублей

Семенов в 2009 г. занимал должность директора департамента программ развития Минтранса. В октябре 2018 г. бывший тогда премьер-министром России Дмитрий Медведев назначил Семенова на пост заместителя министра транспорта по цифровому развитию. В ноябре 2020 г. председатель правительства Михаил Мишустин освободил чиновника от должности по его просьбе.