Виновным в жесткой посадке Boeing в Сочи признали пилота
Подольский суд приговорил командира воздушного судна Олега Ряполова, допустившего в 2024 г. жесткую посадку Boeing в аэропорту Сочи, к ограничению свободы на два года. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.
Суд установил, что 18 августа 2024 г. Ряполов, управляя Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia на маршруте Санкт-Петербург – Сочи, при посадке в аэропорту Сочи нарушил требования должностной инструкции. Самолет коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой частью фюзеляжа с вертикальной перегрузкой 2,81 g, в результате чего на фюзеляже образовались множественные механические повреждения. Ущерб оценили в 622,5 млн руб. Экипаж и пассажиры на борту не пострадали. По данным перевозчика, на борту самолета находились 196 человек.
В суде заявили, что Ряполов вину свою не признал. Он выдвинул ряд версий, в том числе о технической неисправности воздушного судна, об опасности ухода на второй круг, которые судом были проверены в полном объеме. По делу также была проведена дополнительная летно-техническая экспертиза. В результате Ряполова признали виновным по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на два года.
Суд также лишил Ряполова права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности полетов и выполнением функций члена летного экипажа гражданского воздушного судна сроком на три года.
20 августа 2024 г. западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности после жесткой посадки самолета Boeing в аэропорту Сочи.