В Туапсе ввели ограничения на использование сырой воды

Региональный оперштаб на фоне пожара рекомендовал жителям Туапсе ограничить пребывание на улице и не открывать окна. Кроме того, им советовали проводить влажную уборку, использовать средства защиты органов дыхания, отказаться от курения и контактных линз, промывать нос, глаза и горло. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 29 апреля отмечала, что сейчас ведомство не видит рисков для здоровья населения в Туапсе.