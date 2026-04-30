В Туапсе ввели ограничения на использование сырой воды
В Туапсинском районе после введения режима чрезвычайной ситуации начали действовать временные ограничения на использование сырой воды, сообщил минздрав Краснодарского края.
Ведомство подчеркнуло, что жителям необходимо использовать только бутилированную воду. Запрещается пить воду из водопроводного крана, родников и ключей, а также уличных колонок. Жители не должны готовить пищу с использованием такой воды.
Минздрав также напомнил, что прозрачность сырой воды не гарантирует ее безопасность, и посоветовал использовать бутилированную воду в том числе для чистки зубов и мытья фруктов и овощей.
30 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил, что локальные выбросы нефтепродуктов произошли на пяти участках береговой линии в Туапсинском округе. Речь идет об участках от 100 до 300 м в селах Ольгинка и Небуг, а также в поселках Южный, Тюменский и Новомихайловский. Ликвидацией локальных выбросов занимаются 56 человек.
Выбросы стали последствиями попадания в море нефтепродуктов после пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) из-за атак украинских беспилотников 28 апреля. При этом пожар уже полностью потушен, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что работы по тушению были тяжелейшими, и поблагодарил всех участников.
Региональный оперштаб на фоне пожара рекомендовал жителям Туапсе ограничить пребывание на улице и не открывать окна. Кроме того, им советовали проводить влажную уборку, использовать средства защиты органов дыхания, отказаться от курения и контактных линз, промывать нос, глаза и горло. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 29 апреля отмечала, что сейчас ведомство не видит рисков для здоровья населения в Туапсе.