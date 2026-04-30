Четвероклассница напала на учителя с ножом в московской школе

2 апреля восьмилетний ребенок напал с ножом на сверстников в Тюменской области. Ребенок с ножом напал на 12-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Предположительно, причиной конфликта стало то, что девочка дразнила нападавшего. Тогда один ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, второго отправили на амбулаторное лечение.