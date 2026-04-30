Четвероклассница напала на учителя с ножом в московской школе
Ученица четвертого класса напала на учителя с кухонным ножом в московской школе № 1474, преподаватель ранен. Об этом сообщила директор школы Ирина Курчаткина, передает ТАСС.
Инцидент произошел накануне. По словам директора, педагогу своевременно оказана медицинская помощь – рана оказалась неглубокой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ученица принесла кухонный нож из дома. Мотивы нападения пока неизвестны. Telegram-канал «112» пишет, что девочка не состояла на внутришкольном учете.
2 апреля восьмилетний ребенок напал с ножом на сверстников в Тюменской области. Ребенок с ножом напал на 12-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Предположительно, причиной конфликта стало то, что девочка дразнила нападавшего. Тогда один ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, второго отправили на амбулаторное лечение.
Детский психолог, специалист психологической платформы Alter Александра Бугаева говорила «Ведомостям», что проявления насилия в подростковой среде – это одновременно отражение широкой социальной проблемы и следствие индивидуальных особенностей самих подростков. Многие конфликты по-прежнему решаются силовыми способами, а романтизация «лихих 90-х» в медиа, культ силы и доминирования не может не влиять на подростков, отмечала она.