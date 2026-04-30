Минтранс не поддержал идею снижать нештрафуемый порог по скорости

Минтранс не поддержал идею снижать нештрафуемый порог по скоростиГосдума также выступила против такой возможности
Министерство транспорта России не видит целесообразности снижать нештрафуемый порог превышения скорости на автодорогах и не поддерживает эту идею. Об этом заявила пресс-служба ведомства.
«Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательство и не поддерживает данную идею», – сообщила в пресс-службе. В министерстве добавили, что соответствующее предложение в Минтранс не поступало.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что привносить в повестку парламента обсуждение снижения нештрафуемого порога превышения скорости автомобилистов – недопустимо, тема «однозначно не будет поддержана». По его словам, подавляющее большинство депутатов независимо от фракции не поддерживают эту идею.
Депутаты Госдумы от партии «Единой России» и «Новых людей» также выступили против возможности снизить нештрафуемый порог превышения скорости, заявив о готовности блокировать подобные инициативы. Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев назвал такие варианты попыткой увеличить сбор штрафов. Председатель «Новых людей» Алексей Нечаев сказал, что камеры должны использоваться для повышения безопасности, а не как инструмент массового штрафования.
Генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык в интервью Autonews сообщил, что в России можно снизить порог превышения скорости, который не облагается штрафом, с 20 до 2-3 км/ч. По словам Кизлыка, снижение порога может помочь сократить количество смертей в ДТП. Он рассказал, что 10 лет назад в таких ситуациях гибло 888 человек за год, что было пиковым значением. Сейчас ЦОДД фиксирует менее 300 смертей за тот же период, уточнил глава ЦОДД. Он также подчеркнул, что современные камеры фотовидеофиксации на дорогах определяют скорость автомобиля с погрешностью в 1 км/ч.