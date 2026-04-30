Глава ЦОДД допустил снижение порога превышения скорости до 2-3 км/ч
В России можно снизить порог превышения скорости, который не облагается штрафом, с 20 до 2-3 км/ч, сообщил генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык в интервью Autonews.
«Можно установить 2-3 км/ч. В разных странах по-разному: где-то 10, где-то 5 км/ч. Это вопрос обсуждения с научным сообществом, вопрос в принятии единого подхода для всей территории России», – сказал он.
По словам Кизлыка, снижение порога может помочь сократить количество смертей в ДТП. Он рассказал, что 10 лет назад в таких ситуациях гибло 888 человек за год, что было пиковым значением. Сейчас ЦОДД фиксирует менее 300 смертей за тот же период, уточнил глава ЦОДД. Он также подчеркнул, что современные камеры фотовидеофиксации на дорогах определяют скорость автомобиля с погрешностью в 1 км/ч.
«То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью», – заключил Кизлык.
«Ведомости» писали со ссылкой на результаты анализа системы по управлению тендерами «Тендерплан», что российские регионы потратили 6,8 млрд руб. на закупку услуг мониторинга дорожного движения с помощью камер фотовидеофиксации в январе – ноябре 2025 г. Это в 2,6 раза больше аналогичного периода 2024 г. Тендеры на самую большую сумму разместила Самарская область (2,58 млрд руб.). Дальше следуют Тамбовская (1,91 млрд руб.) и Свердловская (1,62 млрд руб.) области. Конкурсы на сотни миллионов рублей объявляли Московская (239,29 млн руб.) и Курганская (196,49 млн руб.) области.