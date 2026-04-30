CNY Бирж.10,976+0,59%YAKG43,1+0,35%VEON-RX65,4-2,1%IMOEX2 657,12+0,66%RTSI1 119,03+0,76%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,66+0,21%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Ведомости

МВД России категорически против инициативы снизить нештрафуемый порог превышения скорости при фиксации наршуения камерами с 20 км/ч до 2-3 км/ч, заявила официальный представитель министерства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Сообщаю, что официальная позиция МВД России по этому вопросу не изменилась», – добавила она.

Волк напомнила, что ведомство призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения. Она также отметила, что МВД акцентирует внимание, что необходимо оптимизировать законодательства в области дорожного движения в целом, а также провести анализ целесообразности размещения камер на отдельных участках дорог.

До этого в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили о наличии технической возможности камер к снижению порога превышения скорости. Генеральный директор ЦОДД Михаил Кизлык в интервью Радио РБК отмечал, что окончательное решение зависит от федерального правительства и МВД. По его словам, снижение порога могло бы способствовать дальнейшему сокращению смертности на дорогах.

Кизлык подчеркнул, что ЦОДД поддерживает снижение порога, вопрос обсуждается регулярно, но на текущий момент окончательного решения по нему нет.

Против такой инициативы уже высказались депутаты «Единой России» и «Новых людей», а также в Министерстве транспорта России.

