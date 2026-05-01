Археолог Бутягин рассказал, чего ему не хватало в польской тюрьме
Археолог Александр Бутягин после возвращения в Санкт-Петербург заявил, что во время содержания в польской тюрьме ему больше всего не хватало фруктов, в частности апельсинов и мандаринов.
«Я вообще ем довольно много апельсинов и мандаринов, очень их люблю. А в тюрьме по какой-то причине их нельзя было купить и достать никаким образом. Поэтому я был лишен апельсинов», – рассказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Ученый с улыбкой пояснил, что теперь восполнит нехватку цитрусовых.
О возвращении Бутягина в Санкт-Петербург стало известно 1 мая. Он был задержан 4 декабря 2025 г. в Варшаве по запросу Украины, куда приехал с лекциями. Суд постановил арестовать его, срок содержания под стражей продлевался, и археолог должен был оставаться в СИЗО до 1 июня.
Украинская сторона добивалась экстрадиции, обвиняя ученого в «незаконных археологических поисках» в Крыму. Ущерб оценивался в 200 млн гривен, или около $4,6 млн. Суд первой инстанции в Варшаве одобрил экстрадицию, однако защита намеревалась обжаловать это решение.
28 апреля Бутягин был освобожден в рамках обмена на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять» с участием граждан России, Белоруссии и других стран СНГ.