CNY Бирж.10,978+0,6%AKRN19 866+1,27%KAZT389,4-0,41%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,8+0,09%RGBITR782,29+0,21%
Археолог Бутягин рассказал, чего ему не хватало в польской тюрьме

Археолог Александр Бутягин после возвращения в Санкт-Петербург заявил, что во время содержания в польской тюрьме ему больше всего не хватало фруктов, в частности апельсинов и мандаринов.

«Я вообще ем довольно много апельсинов и мандаринов, очень их люблю. А в тюрьме по какой-то причине их нельзя было купить и достать никаким образом. Поэтому я был лишен апельсинов», – рассказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Ученый с улыбкой пояснил, что теперь восполнит нехватку цитрусовых.

О возвращении Бутягина в Санкт-Петербург стало известно 1 мая. Он был задержан 4 декабря 2025 г. в Варшаве по запросу Украины, куда приехал с лекциями. Суд постановил арестовать его, срок содержания под стражей продлевался, и археолог должен был оставаться в СИЗО до 1 июня.

Украинская сторона добивалась экстрадиции, обвиняя ученого в «незаконных археологических поисках» в Крыму. Ущерб оценивался в 200 млн гривен, или около $4,6 млн. Суд первой инстанции в Варшаве одобрил экстрадицию, однако защита намеревалась обжаловать это решение.

28 апреля Бутягин был освобожден в рамках обмена на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять» с участием граждан России, Белоруссии и других стран СНГ.

