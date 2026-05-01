CNY Бирж.10,978+0,6%CHMK3 930+0,13%AKRN19 706+0,46%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,8+0,09%RGBITR782,29+0,21%
Власти рассказали об уборке выбросов нефтепродуктов в Туапсе

В Туапсе продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов после атак беспилотников на НПЗ и морской терминал. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев ИС «Вести».

По его словам, работы ведутся на трех участках: в районе нефтеперерабатывающего завода и морского терминала, на реке Туапсе и на городском пляже. В ликвидации последствий задействовано более 500 человек, включая сотрудников МЧС, «Кубань-СПАС» и представителей предприятий топливно-энергетического комплекса.

На месте также работает свыше 60 единиц техники. «Ситуация достаточно сложная, но все меры по ликвидации последствий принимаются, работа продолжается», – отметил Субочев.

28 апреля в Туапсе произошел крупный пожар на НПЗ после падения обломков беспилотников, его ликвидировали к утру 30 апреля. Губернатор Вениамин Кондратьев заявлял, что власти намерены как можно быстрее восстановить город и усилить защиту резервуаров, чтобы предотвратить разливы нефтепродуктов в реку и акваторию Черного моря.

1 мая оперштаб Краснодарского края сообщил о новом пожаре на морском терминале, возникшем в результате очередной атаки украинских беспилотников. Предыдущие удары ВСУ на терминал пришлись на 16 и 20 апреля.

