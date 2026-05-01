Власти рассказали об уборке выбросов нефтепродуктов в Туапсе
В Туапсе продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов после атак беспилотников на НПЗ и морской терминал. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев ИС «Вести».
По его словам, работы ведутся на трех участках: в районе нефтеперерабатывающего завода и морского терминала, на реке Туапсе и на городском пляже. В ликвидации последствий задействовано более 500 человек, включая сотрудников МЧС, «Кубань-СПАС» и представителей предприятий топливно-энергетического комплекса.
На месте также работает свыше 60 единиц техники. «Ситуация достаточно сложная, но все меры по ликвидации последствий принимаются, работа продолжается», – отметил Субочев.
28 апреля в Туапсе произошел крупный пожар на НПЗ после падения обломков беспилотников, его ликвидировали к утру 30 апреля. Губернатор Вениамин Кондратьев заявлял, что власти намерены как можно быстрее восстановить город и усилить защиту резервуаров, чтобы предотвратить разливы нефтепродуктов в реку и акваторию Черного моря.
1 мая оперштаб Краснодарского края сообщил о новом пожаре на морском терминале, возникшем в результате очередной атаки украинских беспилотников. Предыдущие удары ВСУ на терминал пришлись на 16 и 20 апреля.