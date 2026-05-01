CNY Бирж.10,978+0,6%OKEY42,43-0,63%MGTS1 052-0,57%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,82+0,11%RGBITR782,47+0,23%
В Туапсе укрепляют защитное сооружение вблизи горящего морского терминала

В настоящий момент специалисты укрепляют защитное сооружение, чтобы нефтепродукты не попали в море из-за пожара на морском терминале, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Мах.

Кроме того, были заменены на новые отработавшие боновые заграждения. На месте продолжается очистка береговой линии от нефтепродуктов.

Глава региона также рассказал, что на большей части края начались залповые дожди, которые могут привести к затоплению. Кондратьев подчеркнул, что на данный момент ситуация с паводками остается в норме. Однако, по его словам, ожидается больше осадков, чем прогнозировалось.

В тушении огня задействованы 143 человека и 25 единиц техники. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

1 мая оперштаб Краснодарского края сообщил о новом пожаре на морском терминале, возникшем в результате очередной атаки украинских беспилотников. Предыдущие удары ВСУ на терминал были нанесены 16 и 20 апреля. 28 апреля в Туапсе произошел крупный пожар на НПЗ после падения обломков беспилотников, его ликвидировали к утру 30 апреля.

