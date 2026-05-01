Медведев – об объединении баз клиник: важно соблюсти медицинскую тайну
Объединение данных государственных и частных клиник в единую базу возможно только с согласия конкретного пациента, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с медиками Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Видеозапись встречи опубликовал Telegram-канал «Единой России».
«Нужно соблюсти все правила врачебной тайны, потому что ряд пациентов идут в частные клиники по разным причинам», – отметил он.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая тоже присутствовала на встрече, рассказала, что идея объединения баз данных сейчас прорабатывается. Она отметила, что пациенты сами заинтересованы в том, чтобы не проходить дублирующие обследования несколько раз в разных клиниках. Однако, по ее словам, единая база – «очень сложная тема».
1 мая проведет в Санкт-Петербурге проходит форум «Есть результат!», посвященный вопросам здравоохранения и поддержки семей с детьми, который проводит «Единая Россия». Как ожидается, участники обсудят строительство медицинской инфраструктуры, повышение доступности медицины в малых городах и сельской местности, реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также вопросы профилактики заболеваний и популяризации здорового образа жизни.