Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,978+0,6%OKEY42,43-0,63%MGTS1 052-0,57%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,82+0,11%RGBITR782,47+0,23%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Медведев – об объединении баз клиник: важно соблюсти медицинскую тайну

Ведомости

Объединение данных государственных и частных клиник в единую базу возможно только с согласия конкретного пациента, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с медиками Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Видеозапись встречи опубликовал Telegram-канал «Единой России».

«Нужно соблюсти все правила врачебной тайны, потому что ряд пациентов идут в частные клиники по разным причинам», – отметил он.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая тоже присутствовала на встрече, рассказала, что идея объединения баз данных сейчас прорабатывается. Она отметила, что пациенты сами заинтересованы в том, чтобы не проходить дублирующие обследования несколько раз в разных клиниках. Однако, по ее словам, единая база – «очень сложная тема».

1 мая проведет в Санкт-Петербурге проходит форум «Есть результат!», посвященный вопросам здравоохранения и поддержки семей с детьми, который проводит «Единая Россия». Как ожидается, участники обсудят строительство медицинской инфраструктуры, повышение доступности медицины в малых городах и сельской местности, реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также вопросы профилактики заболеваний и популяризации здорового образа жизни. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь