«Единая Россия» проведет форум по здравоохранению и поддержке семей в Петербурге
Партия «Единая Россия» 1 мая проведет в Санкт-Петербурге форум «Есть результат!», посвященный вопросам здравоохранения и поддержки семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Мероприятие станет четвертым из восьми форумов, на которых партия совместно с правительством отчитывается об исполнении народных программ. В нем примут участие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Владимир Якушев, вице-премьер Татьяна Голикова, губернаторы регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), а также медики, эксперты, представители профильных ведомств, молодые семьи и ветераны спецоперации.
Как ожидается, участники обсудят строительство медицинской инфраструктуры, повышение доступности медицины в малых городах и сельской местности, реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также вопросы профилактики заболеваний и популяризации здорового образа жизни. Отдельное внимание будет уделено мерам комплексной поддержки семей с детьми.
По словам Медведева, за последние годы в этих сферах достигнуты значительные результаты. «Мы много чего добились. <...> Центры неонатальной и перинатальной медицины сейчас есть везде, раньше их просто не было», – отмечал он ранее.
Якушев сообщил, что перед форумом партия собрала предложения по развитию семейной политики и здравоохранения на региональных площадках. «В народной программе должно быть отражено именно то, что реально волнует людей», – подчеркнул он.
Голикова в свою очередь заявила, что правительство совместно с партией реализует проекты, направленные на достижение национальных целей. «В первую очередь – это сохранение здоровья граждан, увеличение продолжительности жизни, системная поддержка наших семей», – сказала она, добавив, что в регионах продолжается модернизация медицинской инфраструктуры и расширяются меры социальной поддержки семей.
21 апреля стало известно, что «Единая Россия» планирует интегрировать предложения властей муниципального уровня в народную программу, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2026 г. С призывом к местным властям активно включиться в работу по сбору наказов избирателей выступил Медведев на форуме «Малая Родина – сила России».