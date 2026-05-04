Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,041+0,57%ARSA7,81+1,17%CHKZ16 400-2,96%IMOEX2 627,46-1,16%RTSI1 106,54-1,16%RGBI119,75+0,05%RGBITR781,97+0,17%
Главная / Общество /

Власти Москвы предупредили об ограничениях в работе метро 9 мая

Ведомости

В Москве 9 мая семь станций метро будут работать только на вход и пересадку. Ограничения введут с 5:30 и до окончания перекрытий, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Речь идет о станциях «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии. Станция «Библиотека им. Ленина» будет работать только на пересадку.

Власти также предупредили о возможных временных ограничениях на вход и выход на других станциях по требованию полиции в период проведения праздничных мероприятий.

В департаменте отметили, что на транспорте будет усилен контроль безопасности, и призвали пассажиров соблюдать правила пользования метрополитеном и требования сотрудников.

29 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что военный парад на Красной площади пройдет без колонн боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. В Минобороны уточняли, что в мероприятии примут участие пешие расчеты. Также запланированы пролеты авиации, штурмовики Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского флага.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте