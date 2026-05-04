Власти Москвы предупредили об ограничениях в работе метро 9 мая
В Москве 9 мая семь станций метро будут работать только на вход и пересадку. Ограничения введут с 5:30 и до окончания перекрытий, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Речь идет о станциях «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии. Станция «Библиотека им. Ленина» будет работать только на пересадку.
Власти также предупредили о возможных временных ограничениях на вход и выход на других станциях по требованию полиции в период проведения праздничных мероприятий.
В департаменте отметили, что на транспорте будет усилен контроль безопасности, и призвали пассажиров соблюдать правила пользования метрополитеном и требования сотрудников.
29 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что военный парад на Красной площади пройдет без колонн боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. В Минобороны уточняли, что в мероприятии примут участие пешие расчеты. Также запланированы пролеты авиации, штурмовики Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского флага.