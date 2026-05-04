Власти Москвы предупредили об ограничениях в работе метро 9 мая

29 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что военный парад на Красной площади пройдет без колонн боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. В Минобороны уточняли, что в мероприятии примут участие пешие расчеты. Также запланированы пролеты авиации, штурмовики Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского флага.