«Инсомар»: главным транспортом для семей остается личный автомобиль
Личный автомобиль остается основным транспортом для большинства российских семей. Об этом говорится в исследовании института социального маркетинга «Инсомар».
70% городских семей с детьми передвигаются на личном автомобиле,
22% – на общественном транспорте,
7% – на такси.
Как считали
Согласно результатам исследования, 85% респондентов нравится пользоваться такси, в то время как поездками в метро и автобусах довольны 78%. Аналитики подчеркивают, что личный транспорт, проигрывая в комфорте и скорости, остается лидером в силу привычки и доступности.
Общественный транспорт россияне выбирают за дешевую стоимость, стабильность в расписании и удобство. На нем ездят 69% опрошенных. Такси заказывают 62% опрошенных. Преимуществами «Инсомар» выделяет комфорт, скорость подачи и безопасность. Ограничением для роста доли такси в ежедневных поездках остается его стоимость.
С 2022 по 2026 г. цены на новые автомобили в России увеличились на 46% и достигли 3,5 млн руб.
В 2025 г. впервые за 10 лет рынок легковых и легких коммерческих автомобилей России в денежном выражении снизился на 7,8% до 13,8 трлн руб. На новые машины в деньгах пришлось 33% рынка, или 4,61 трлн руб. (–18,4% г/г.).