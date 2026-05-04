«Инсомар»: главным транспортом для семей остается личный автомобиль

Личный автомобиль остается основным транспортом для большинства российских семей. Об этом говорится в исследовании института социального маркетинга «Инсомар».

  • 70% городских семей с детьми передвигаются на личном автомобиле,

  • 22% – на общественном транспорте,

  • 7% – на такси.

Как считали

«ИНСОМАР» провел общероссийский телефонный опрос среди населения 25-30 лет. Было опрошено около 3,5 тыс. человек. Вторым этапом стала серия из 24 интервью с родителям несовершеннолетних детей.

Согласно результатам исследования, 85% респондентов нравится пользоваться такси, в то время как поездками в метро и автобусах довольны 78%. Аналитики подчеркивают, что личный транспорт, проигрывая в комфорте и скорости, остается лидером в силу привычки и доступности.

Общественный транспорт россияне выбирают за дешевую стоимость, стабильность в расписании и удобство. На нем ездят 69% опрошенных. Такси заказывают 62% опрошенных. Преимуществами «Инсомар» выделяет комфорт, скорость подачи и безопасность. Ограничением для роста доли такси в ежедневных поездках остается его стоимость.

С 2022 по 2026 г. цены на новые автомобили в России увеличились на 46% и достигли 3,5 млн руб.

В 2025 г. впервые за 10 лет рынок легковых и легких коммерческих автомобилей России в денежном выражении снизился на 7,8% до 13,8 трлн руб. На новые машины в деньгах пришлось 33% рынка, или 4,61 трлн руб. (–18,4% г/г.).

