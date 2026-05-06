В РФ проработают ограничения публикаций в прессе сцен нападений на школы
Власти России разработают механизм для оперативного ограничения распространения в СМИ и соцсетях материалов, описывающих вооруженные нападения на образовательные учреждения, а также сцены насилия и жестокости с участием детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ правительства.
Задача включена в план профилактики негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.
Ответственность за реализацию механизма возложена на Минпросвещения совместно с МВД, Росмолодежью, Росгвардией и региональными властями в сфере образования. К работе также привлекут филиалы Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. По итогам будет подготовлен доклад для правительства.
В начале февраля в российских регионах произошло сразу два нападения на школы. 4 февраля ученица восьмого класса бросила в школьный кабинет горящую тряпку и ударила нескольких учеников предметом, напоминающим молоток. ТАСС писал, что при нападении пострадали по меньшей мере пять детей и учитель.
3 февраля девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16. Он несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что школы, где произошли трагические инциденты с нападением школьников, формально относились к рекомендациям по организации образовательного и воспитательного процесса.