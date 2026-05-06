В здании администрации Энергодара начался пожар после атаки ВСУ
В здании администрации города – спутника Запорожской АЭС Энергодара после атаки со стороны вооруженных сил Украины произошел пожар, сообщил мэр Максим Пухов в своем канале в Мах.
Возгорание началось на восьмом этаже. Огонь быстро локализовали, отметил глава города.
По словам Пухова, главная задача Украины сейчас – дестабилизировать обстановку и вызвать панику среди населения. Он заверил, что все службы города работают в усиленном режиме и ситуация находится под контролем.
4 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о перемирии в зоне боевых действий с полуночи 6 мая.
5 мая губернатор Запорожской области сообщил, что Энергодар подвергся не менее чем семи атакам беспилотников ВСУ, часть из них была сбита на подлете к городу. По его словам, в результате ударов пострадала женщина.