В здании администрации Энергодара начался пожар после атаки ВСУ

В здании администрации города – спутника Запорожской АЭС Энергодара после атаки со стороны вооруженных сил Украины произошел пожар, сообщил мэр Максим Пухов в своем канале в Мах.

Возгорание началось на восьмом этаже. Огонь быстро локализовали, отметил глава города.

По словам Пухова, главная задача Украины сейчас – дестабилизировать обстановку и вызвать панику среди населения. Он заверил, что все службы города работают в усиленном режиме и ситуация находится под контролем.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о перемирии в зоне боевых действий с полуночи 6 мая.

5 мая губернатор Запорожской области сообщил, что Энергодар подвергся не менее чем семи атакам беспилотников ВСУ, часть из них была сбита на подлете к городу. По его словам, в результате ударов пострадала женщина.

