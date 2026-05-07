Кара-Мурзу переобъявили в розыск в России

1 августа 2024 г. в Анкаре прошел большой обмен между Россией, США, Германией, Белоруссией и другими странами. Путин подписал указы о помиловании заключенных, среди которых был и Кара-Мурза. Вместе с ним из российских колоний освободили журналистку Алсу Курмашеву, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, гражданина РФ и Германии Кевина Лика, морпеха Пол Уилана и др.