Кара-Мурзу переобъявили в розыск в России
Владимира Кара-Мурзу (считается иноагентом в РФ) переобъявили в розыск в России, следует из базы МВД.
По какой статье УК он объявлен в розыск, не уточняется.
В апреле 2023 г. Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии в России. Его обвинили в госизмене, распространении фейков о Вооруженных силах РФ и работе в нежелательной НПО.
1 августа 2024 г. в Анкаре прошел большой обмен между Россией, США, Германией, Белоруссией и другими странами. Путин подписал указы о помиловании заключенных, среди которых был и Кара-Мурза. Вместе с ним из российских колоний освободили журналистку Алсу Курмашеву, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, гражданина РФ и Германии Кевина Лика, морпеха Пол Уилана и др.
После обмена Кара-Мурза был обвинен в России по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в экстремистской организации.