Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,964+0,16%USBN0,121+0,58%VEON-RX63,7-0,16%IMOEX2 615,89-0,63%RTSI1 095,47-0,63%RGBI119,45+0,01%RGBITR780,77+0,04%
Главная / Общество /

Кара-Мурзу переобъявили в розыск в России

Ведомости

Владимира Кара-Мурзу (считается иноагентом в РФ) переобъявили в розыск в России, следует из базы МВД.

По какой статье УК он объявлен в розыск, не уточняется.

В апреле 2023 г. Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии в России. Его обвинили в госизмене, распространении фейков о Вооруженных силах РФ и работе в нежелательной НПО.

1 августа 2024 г. в Анкаре прошел большой обмен между Россией, США, Германией, Белоруссией и другими странами. Путин подписал указы о помиловании заключенных, среди которых был и Кара-Мурза. Вместе с ним из российских колоний освободили журналистку Алсу Курмашеву, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, гражданина РФ и Германии Кевина Лика, морпеха Пол Уилана и др.

После обмена Кара-Мурза был обвинен в России по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в экстремистской организации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте