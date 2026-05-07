Экс-замминистра обороны Иванов обжаловал отказ по иску от отправке на СВО
В Мещанский районный суд поступила жалоба на отказ Военного комиссариата Москвы заключить контракт на прохождение воинской службы в зоне спецоперации с бывшим замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Защита Иванова подала апелляцию на решение суда по административному исковому заявлению. Ее приняли 5 мая.
Иванов впервые выразил желание отправиться в зону спецоперации в июле 2025 г. Тогда он претендовал на должность, соответствующую его воинскому званию, – майор. В октябре он получил отказ с формулировкой, что в группировке «Запад» нет должностей по его специальности. В конце октября экс-замминистра выразил готовность служить на любой должности и в любом звании.
19 февраля Иванов подал иск к Минобороны и военному комиссариату Москвы из-за игнорирования его заявления. Он указал, что ответа на второе заявление не последовало, хотя он должен был быть дан в течение 30 дней. 2 марта военкомат Москвы отказал экс-замминистра обороны в отборе на воинскую службу и заключении контракта.
В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате на сумму более 216 млн руб. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре Иванова также обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что бывший замглавы Минобороны получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина.