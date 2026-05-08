В Москве заработал цифровой контроль курьеров
Курьеров в Москве обязали проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль перед сменой. В столице утвержден новый регламент в рамках Стандарта работы курьерских служб, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Ключевым изменением стал переход к адресной модели: в единую цифровую систему поступают сведения о работе не только компаний, но и каждого доставщика.
Помимо личной ответственности новые правила гарантируют также технадзор. В частности, вводится обязательное внедрение IoT-модулей, благодаря которому максимальная скорость средств индивидуальной мобильности, велосипедов и мопедов будет составлять 25 км/ч. Курьеры технически не смогут проигнорировать «медленную зону».
Обновление базы данных происходит в режиме реального времени, что позволяет оперативно применять санкции – от штрафов до блокировки. По словам руководителя столичного дептранса Максима Ликсутова, каждый день курьеры в Москве доставляют более 700 000 заказов.
«Мы видим, что за два года работы по единому стандарту уровень доверия москвичей к курьерским службам вырос до 80%», – сказал он.