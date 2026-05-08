CNY Бирж.10,915-0,32%ARSA7,68-2,17%CHKZ16 250-0,61%IMOEX2 608,56-0,26%RTSI1 101,2-0,26%RGBI119,29-0,11%RGBITR779,99-0,07%
Главная / Общество /

Песков переадресовал вопрос закрытия аэропортов на юге России в Минтранс

Только Министерство транспорта может оценить ситуацию, касающуюся закрытия воздушного пространства на юге России, которое продлится до 12 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эту ситуацию могут оценивать только в правительстве, а именно в Минтрансе, куда мы и рекомендуем вам обратиться», – сказал Песков, отвечая на вопрос об убытках в авиаотрасли.

В ночь с 7 на 8 мая, после объявления Россией перемирия, вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массивную атаку на регионы России. Приостановлена работа 13 аэропортов на юге страны. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

«Аэрофлот» сообщил, что в связи с временной приостановкой работы аэропортов Юга России, авиакомпания вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов.

Все южные аэропорты, кроме Сочи, в целях безопасности недоступны с февраля 2022 г. для гражданской авиации. Аэропорт Геленджика возобновил работу в июле 2025 г. В сентябре 2025 г. возобновил работу аэропорт Краснодара. Остальные, включая аэропорты Анапы, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка и Воронежа, остаются закрытыми.

