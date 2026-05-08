В Кремле разочарованы решением МОК об ограничениях для спортсменов

7 мая исполком МОК отменил рекомендации об ограничении участия белорусских спортсменов и команд в международных соревнованиях. Но решение не распространилось на российских спортсменов и Олимпийский комитет России. В МОК считают, что ситуация с Россией отличается от белорусской, так как Национальный олимпийский комитет Белоруссии «соблюдает Олимпийскую хартию и находится в хорошем статусе».