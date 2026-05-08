В Кремле разочарованы решением МОК об ограничениях для спортсменов
Москва разочарована решением Международного олимпийского комитета (МОК) о сохранении ограничений для российских спортсменов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы, в целом, сожалеем в связи с этим решением. Но юридическая комиссия МОК продолжит работу по этому вопросу, по возвращению России в олимпийскую семью», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Россия продолжит диалог с МОК.
«Будем работать дальше, в том числе будем работать на уровне отдельных федераций», – добавил он.
7 мая исполком МОК отменил рекомендации об ограничении участия белорусских спортсменов и команд в международных соревнованиях. Но решение не распространилось на российских спортсменов и Олимпийский комитет России. В МОК считают, что ситуация с Россией отличается от белорусской, так как Национальный олимпийский комитет Белоруссии «соблюдает Олимпийскую хартию и находится в хорошем статусе».
По мнению главы Олимпийского комитета России и министра спорта РФ Михаила Дегтярева, решение МОК отменить рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов может стать шагом к пересмотру санкций против российского спорта.