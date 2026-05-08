Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг

Росавиация отменила извещение (НОТАМ) о невозможности полетов гражданских самолетов на юг России. Ведомство готово к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста, говорится в его сообщении в Max.

Сейчас авиакомпании вместе с Минтрансом и Росавиацией подают обновленные планы полетов. При этом на рейсы могут оказать влияние временные ограничения воздушного пространства в аэропортах Владикавказа («Беслан»), Геленджика, Грозного, Краснодара («Пашковский») и Сочи.

Минтранс сообщал, что полеты в аэропорты юга России планируется возобновить после 15:00 мск. По данным ведомства, до конца суток в аэропорты южных регионов планируется выполнить 59 рейсов из Москвы и еще 158 – из других регионов страны.

В ночь на 8 мая, после объявления Россией перемирия, ВСУ нанесли массированную атаку на регионы России. Приостановлена работа 13 аэропортов на юге страны.

