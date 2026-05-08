В Новосибирске прокуратура проверит баннеры к 9 Мая с орангутаном

Поводом для реакции стали многочисленные комментарии жителей в социальных сетях, раскритиковавших оформление праздничных плакатов. Как уточнили в прокуратуре, проверка проводится совместно с Роскомнадзором. Речь идет о баннерах, размещенных Новосибирским зоопарком к празднованию Дня Победы. На одном из плакатов был изображен орангутан по кличке Бату. После публикации фотографий баннера в интернете часть пользователей сочла такой формат поздравления неуместным, что вызвало широкий общественный резонанс.