В Новосибирске прокуратура проверит баннеры к 9 Мая с орангутаном

Прокуратура Новосибирской области совместно с Роскомнадзором начала проверку после появления в городе поздравительных баннеров к 9 Мая с изображением орангутана. Об этом ТАСС сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Поводом для реакции стали многочисленные комментарии жителей в социальных сетях, раскритиковавших оформление праздничных плакатов. Как уточнили в прокуратуре, проверка проводится совместно с Роскомнадзором. Речь идет о баннерах, размещенных Новосибирским зоопарком к празднованию Дня Победы. На одном из плакатов был изображен орангутан по кличке Бату. После публикации фотографий баннера в интернете часть пользователей сочла такой формат поздравления неуместным, что вызвало широкий общественный резонанс.

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило в разговоре с ТАСС заявил, что не видит в плакатах негативного подтекста. По его словам, идея баннеров связана с историей спасения животных в годы Великой Отечественной войны. Шило также отметил, что изображение животных на подобных плакатах задумывалось как символ благодарности за их спасение в военные годы.

