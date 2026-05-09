Рособрнадзор разъяснил порядок пересдачи ЕГЭ при задержке рейсов

7 мая Рособрнадзор обнародовал список запрещенных действий для участников ЕГЭ в 2026 г. Сдающим запрещено выполнять работу несамостоятельно, говорить с другими участниками, иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы и записи (кроме разрешенных для определенных предметов). Нельзя выносить из аудитории черновики и экзаменационные материалы, фотографировать бланки, дублировать задания в черновики. Во время экзамена запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться предметами. За нарушение участник будет удален с экзамена с составлением акта.