CNY Бирж.10,925-0,23%EUTR83,85+7,5%DIAS1 393+1,09%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Главная / Общество /

Рособрнадзор разъяснил порядок пересдачи ЕГЭ при задержке рейсов

Решение о допуске к сдаче ЕГЭ в резервный день в случае пропуска экзамена из-за задержки авиарейса принимается Государственной экзаменационной комиссией индивидуально. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

«Решает ГЭК в каждом конкретном случае, насколько причина уважительна. В порядке проведения экзаменов данный момент не прописан. <...> В каждом случае решение принимается индивидуально», – говорится в сообщении.

7 мая Рособрнадзор обнародовал список запрещенных действий для участников ЕГЭ в 2026 г. Сдающим запрещено выполнять работу несамостоятельно, говорить с другими участниками, иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы и записи (кроме разрешенных для определенных предметов). Нельзя выносить из аудитории черновики и экзаменационные материалы, фотографировать бланки, дублировать задания в черновики. Во время экзамена запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться предметами. За нарушение участник будет удален с экзамена с составлением акта.

30 апреля надзорный орган запретил проводить досмотр участников ЕГЭ в 2026 г. Организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к сдающим экзамен и их вещам. Если металлоискатель срабатывает, участнику предлагают добровольно сдать запрещенный предмет на хранение. В случае отказа абитуриента не допустят до экзамена. При нарушении правил сдать ЕГЭ в резервные дни можно будет только с разрешения председателя Государственной экзаменационной комиссии.

