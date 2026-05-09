Более 100 000 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Петербурге
Акция «Бессмертный полк» объединила более 100 000 петербуржцев, сообщается на сайте администрации города. Вместе с горожанами в колонне прошли ветераны спецоперации, почетные граждане, представители религиозных и национально-культурных объединений.
Символами шествия стали увеличенная копия Знамени Победы и десять штандартов фронтов Красной Армии, которые несли волонтеры. Юнармейцы по традиции держали растяжку с перечнем всех республик и регионов СССР, вставших на защиту Ленинграда.
Завершил акцию парад ретро-автомобилей: в исторических машинах ехали ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации. Первый автомобиль украшала Звезда Города-Героя, в салоне находились председатель Санкт‑Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова и председатель Совета Санкт‑Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.
В этом году решение о проведении шествия приняли главы и оперативные штабы 37 субъектов нашей страны, исходя из оперативной обстановки. На Дальнем Востоке «Бессмертный полк» собрал более 100 000 участников.
Марши памяти прошли в Вашингтоне, Токио, Женеве и других городах.