RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
В РФ утвердили концепцию исторического просвещения от детсадов до вузов

Внедрение начнется с 1 сентября
Министерство просвещения России утвердило и направило в регионы концепцию исторического просвещения, которая охватывает все уровни обучения от детских садов до вузов. Цель документа заключается в формировании общероссийской гражданской идентичности у молодежи, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Программа рассчитана на пять лет и предполагает не только обновление образовательных курсов, но и создание в 2027 г. специализированной информационной платформы, а также привлечение экспертов из общества «Знание» и Российского военно-исторического общества.

Практическая часть концепции включает проведение масштабных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, памяти защитников Отечества и участников спецоперации. Образовательный процесс дополнят олимпиады, квесты, исследовательские проекты и профильные исторические клубы. Кравцов рассказал, что отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работе с источниками и противодействии фальсификации истории. Помимо работы с учащимися министерство сосредоточится на повышении квалификации педагогов и разработке новых методических пособий, а также на запуске регулярного мониторинга эффективности программ.

Внедрение концепции начнется с 1 сентября.

