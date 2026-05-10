ВОЗ организует 10 вывозных рейсов для пассажиров лайнера с хантавирусом
Для эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, организуют десять вывозных рейсов. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во время своего визита на Тенерифе.
«Будет организовано множество вылетов. Мы предполагаем, что могут быть организованы примерно шесть для ЕС и также примерно четыре для стран за пределами ЕС», – заявил глава ВОЗ (цитата по «РИА Новости»).
Как пишет Reuters, круизное судно прибыло рано утром в воскресенье к порту Гранадилья на Тенерифе. Там оно встало на якорь для эвакуации пассажиров и части экипажа.
Испанские власти уточнили, что первыми будут высажены граждане Испании, а затем – группами остальные иностранцы. Тридцать членов экипажа останутся на судне и отправятся в Нидерланды, где лайнер пройдет полную дезинфекцию.