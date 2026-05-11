В МВД предупредили о недопустимости лишних отметок в водительских правах

В ведомстве уточнили, что в разделе 14 водительского удостоверения указываются общие ограничения на управление транспортом всех категорий, сведения о водительском стаже и отдельная информация о владельце документа. Медицинские ограничения при этом вносятся в специальном кодированном формате. Ограничения, относящиеся к конкретным категориям транспорта, фиксируются в разделе 12 удостоверения.