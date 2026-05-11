В МВД предупредили о недопустимости лишних отметок в водительских правах
МВД России сообщило, что внесение в водительские удостоверения отметок, не предусмотренных официальными правилами, может привести к признанию документа недействительным. Об этом ТАСС сообщили ведомстве.
По данным министерства, оформление водительских прав осуществляется строго в соответствии с приказом МВД. Любые дополнительные записи или пометки, не предусмотренные установленной формой, могут сделать удостоверение недействительным.
В ведомстве уточнили, что в разделе 14 водительского удостоверения указываются общие ограничения на управление транспортом всех категорий, сведения о водительском стаже и отдельная информация о владельце документа. Медицинские ограничения при этом вносятся в специальном кодированном формате. Ограничения, относящиеся к конкретным категориям транспорта, фиксируются в разделе 12 удостоверения.
МВД также напомнило, что водительские права содержат элементы защиты от подделки, включая специальную фоновую сетку и другие средства проверки подлинности документа.
4 мая сообщалось, что правительство изменило порядок сдачи экзаменов на водительские права. Согласно новым правилам, практический экзамен должен назначаться не позднее чем через 60 дней после успешной сдачи теории. Раньше этот срок мог достигать шести месяцев.
Кроме того, документ закрепил новые основания для прекращения экзамена. Испытание теперь могут остановить при использовании средств связи, фото- и видеотехники, электронных устройств или справочных материалов. В таком случае результаты экзамена аннулируются, а повторная попытка станет возможной только через год.