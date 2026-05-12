Бывших сотрудников ЗАГС осудили за легализацию мигрантов через отцовство

Группа насчитывала свыше 10 человек, они оформляли на приезжих из Центральной Азии отцовство на несовершеннолетних россиян. Это позволяло мигрантам на законных основаниях оставаться в стране, работать и получать различные статусы. За три года, с 2019 по 2022-й, таким образом удалось «узаконить» не менее 2500 иностранцев. Суммарный преступный доход участников группы оценили в 300 млн руб.