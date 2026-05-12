Бывших сотрудников ЗАГС осудили за легализацию мигрантов через отцовство
В Москве вынесен приговор участникам организованной группы, которые обвинялись в незаконной легализации иностранцев, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Группа насчитывала свыше 10 человек, они оформляли на приезжих из Центральной Азии отцовство на несовершеннолетних россиян. Это позволяло мигрантам на законных основаниях оставаться в стране, работать и получать различные статусы. За три года, с 2019 по 2022-й, таким образом удалось «узаконить» не менее 2500 иностранцев. Суммарный преступный доход участников группы оценили в 300 млн руб.
ФСБ уточняет, что участники группы, в том числе ее организатор, признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет в исправительной колонии общего режима. Им также назначены штрафы от 30 000 до 800 000 руб.
Разрешения на временное проживание и виды на жительство, выданные иностранным гражданам на основании свидетельств об установлении отцовства, как и сами свидетельства, аннулированы. В нескольких случаях иностранцы смогли получить гражданство РФ, которое сейчас прекращено.
17 апреля МВД России сообщало о сокращении числа преступлений, совершенных иностранцами, по итогам трех месяцев на 38,9% год к году. По данным министерства, такой показатель стал результатом работы по усилению контроля за миграционными потоками, в том числе с помощью цифровизации.