Общество

Россияне стали чаще снимать самозапреты на кредиты в майские праздники

В майские праздники россияне подали 232 000 заявлений на установку самозапрета на кредиты и 65 000 – на его отмену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Число установок сопоставимо с январскими праздниками (224 000), а отмен стало намного больше – 65 000 против 27 000. По сравнению с майскими праздниками 2025 г. активность снизилась: тогда было 451 000 заявлений на самозапрет и 60 000 на его отмену.

Чаще всего самозапрет оформляли граждане 35–45 лет – 21,1% от общего числа заявлений. Меньше всего – молодежь до 25 лет (12,8%). Отменять ограничения также чаще всего просила возрастная группа 35–45 лет (31,2%), реже всего – граждане старше 55 лет.

Всего за время работы сервиса россияне направили 24,7 млн заявлений на установку самозапрета и 2,5 млн на его снятие. Доля отмен составила 10%. Сейчас самозапрет действует у 20,6 млн граждан.

В конце марта директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков сообщал, что с марта 2025 г., когда начал действовать механизм самозапретов, примерно 100 микрофинансовых организаций (МФО) заключали с россиянами договоры займа без необходимых проверок ограничений. ЦБ выявил 309 000 таких нарушений. Представитель регулятора сообщал «Ведомостям», что нарушения были зафиксированы и у отдельных банков, но их число существенно меньше. С марта 2025 г. организации 40 000 раз заключали с клиентами договоры без проверки сведений о наличии самозапрета.

