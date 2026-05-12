Россияне стали чаще снимать самозапреты на кредиты в майские праздники

В конце марта директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков сообщал, что с марта 2025 г., когда начал действовать механизм самозапретов, примерно 100 микрофинансовых организаций (МФО) заключали с россиянами договоры займа без необходимых проверок ограничений. ЦБ выявил 309 000 таких нарушений. Представитель регулятора сообщал «Ведомостям», что нарушения были зафиксированы и у отдельных банков, но их число существенно меньше. С марта 2025 г. организации 40 000 раз заключали с клиентами договоры без проверки сведений о наличии самозапрета.