Россиянам выдали более 300 000 кредитов, несмотря на самозапреты
Около 100 микрофинансовых организаций (МФО) с марта 2025 г., когда начал действовать механизм самозапретов, заключали с россиянами договоры займа без необходимых проверок ограничений. Банк России выявил 309 000 таких нарушений, сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков во время выступления на «Форуме МФО» 27 марта.
Представитель регулятора рассказал «Ведомостям», что нарушения были зафиксированы и у отдельных банков, однако их число значительно меньше. С марта 2025 г. организации 40 000 раз заключали с клиентами договоры без проверки сведений о наличии самозапрета.
Кочетков подчеркнул, что при нарушениях к кредиторам применяются меры надзорного реагирования. Банк России направляет таким банкам и МФО предписание о недопущении нарушения в будущем. Регулятор также просит организации уведомить россиянина, что он фактически может не возвращать кредитные средства.
Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), граждане РФ в январе 2026 г. установили 1,02 млн самозапретов на привлечение кредитов и займов. Это на 30,7% меньше относительно декабря 2025 г. В МФЦ в январе было установлено 123 400 самозапретов, что на 52,7% меньше, чем месяцем ранее, а через «Госуслуги» – 899 100 (-26%).