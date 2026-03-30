Россиянам выдали более 300 000 кредитов, несмотря на самозапреты

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), граждане РФ в январе 2026 г. установили 1,02 млн самозапретов на привлечение кредитов и займов. Это на 30,7% меньше относительно декабря 2025 г. В МФЦ в январе было установлено 123 400 самозапретов, что на 52,7% меньше, чем месяцем ранее, а через «Госуслуги» – 899 100 (-26%).