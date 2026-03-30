ЦБ раскрыл количество нарушений самозапретов банками и МФО

С начала действия механизма самозапретов в марте прошлого года Банк России выявил 309 000 нарушений, когда микрофинансовые организации (МФО) заключали с человеком договор займа без проверки наличия ограничений. Об этом рассказал директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков во время выступления на «Форуме МФО» 27 марта. Это делают одни и те же компании – их около сотни, добавил он.