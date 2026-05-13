TATN599,20%CNY Бирж.00%IMOEX2 689,96+1,24%RTSI1 148,42+1,94%RGBI119,56+0,06%RGBITR782,9+0,09%
Общество

Роспотребназдор назвал регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор опубликовал перечень эндемичных регионов по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) в России. На этих территориях есть повышенный риск заражения этой переносимой клещами болезнью, уточнили в ведомстве.

В Центральном федеральном округе заразиться КВЭ можно в Ивановской, Костромской, Московской, Тверской и Ярославской областях.

 В Северо-Западном федеральном округе повышенный риск заражения отмечен в Архангельской,  Вологодской, Калининградской областях, в Карелии, Республике Коми, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях и Санкт-Петербурге.

В Южном федеральном округе в зоне риска находятся жители Крыма и Севастополя. В Приволжском – жители Кировской, Нижегородской, Оренбургской областей, Пермского края, Башкортостана, Республики Марий Эл, Татарстана, Самарской области,  Удмуртской Республики, Ульяновской области.

В Уральском федеральном округе речь идет о Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском  автономном округе – Югре.

В Сибирском федеральном округе существует повышенный риск заражения в Республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях, Красноярском крае, Республике Тыва и Хакасии.

В Дальневосточном федеральном округе речь идет об Амурской области, Бурятии, Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области и Хабаровском крае.

В Роспотребнадзоре отметили, что в этих субъектах рекомендуется проводить вакцинацию против КВЭ.

2 мая Роспотребнадзор сообщал, что самое эффективное средство защиты от клещевого вирусного энцефалита – это вакцинация. Средства индивидуальной защиты от клещей при этом делятся на три группы: инсектоакарицидные (убивающие клещей), репеллентные (отпугивающие) и комбинированные. Клещи все чаще встречаются в центре городов, в спальных районах и даже на газонах у домов.

