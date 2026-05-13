Роспотребназдор назвал регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

2 мая Роспотребнадзор сообщал, что самое эффективное средство защиты от клещевого вирусного энцефалита – это вакцинация. Средства индивидуальной защиты от клещей при этом делятся на три группы: инсектоакарицидные (убивающие клещей), репеллентные (отпугивающие) и комбинированные. Клещи все чаще встречаются в центре городов, в спальных районах и даже на газонах у домов.