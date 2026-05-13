Роспотребназдор назвал регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом
Роспотребнадзор опубликовал перечень эндемичных регионов по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) в России. На этих территориях есть повышенный риск заражения этой переносимой клещами болезнью, уточнили в ведомстве.
В Центральном федеральном округе заразиться КВЭ можно в Ивановской, Костромской, Московской, Тверской и Ярославской областях.
В Северо-Западном федеральном округе повышенный риск заражения отмечен в Архангельской, Вологодской, Калининградской областях, в Карелии, Республике Коми, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях и Санкт-Петербурге.
В Южном федеральном округе в зоне риска находятся жители Крыма и Севастополя. В Приволжском – жители Кировской, Нижегородской, Оренбургской областей, Пермского края, Башкортостана, Республики Марий Эл, Татарстана, Самарской области, Удмуртской Республики, Ульяновской области.
В Уральском федеральном округе речь идет о Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
В Сибирском федеральном округе существует повышенный риск заражения в Республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях, Красноярском крае, Республике Тыва и Хакасии.
В Дальневосточном федеральном округе речь идет об Амурской области, Бурятии, Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области и Хабаровском крае.
В Роспотребнадзоре отметили, что в этих субъектах рекомендуется проводить вакцинацию против КВЭ.
2 мая Роспотребнадзор сообщал, что самое эффективное средство защиты от клещевого вирусного энцефалита – это вакцинация. Средства индивидуальной защиты от клещей при этом делятся на три группы: инсектоакарицидные (убивающие клещей), репеллентные (отпугивающие) и комбинированные. Клещи все чаще встречаются в центре городов, в спальных районах и даже на газонах у домов.