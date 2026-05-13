MOEX173,36+0,06%CNY Бирж.10,816-0,31%IMOEX2 694,72+0,18%RTSI1 157,45+0,79%RGBI119,47-0,02%RGBITR782,33+0,02%
Главная / Общество /

Умер американский актер Джек Тейлор

Американский актер Джек Тейлор скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщил портал El Mundo.

По данным портала, артист умер в Испании, где прожил более 60 лет.

Джек Тейлор родился в 1929 г. в Орегон-Сити (США). Его актерский дебют состоялся в фильме «Ла-торре-де-марфиль» (La torre de marfil, 1958).

За свою карьеру он снялся более чем в 140 фильмах и телесериалах, работая в европейском и международном кинопроизводстве. В числе наиболее известных работ Тейлора – фильмы «Граф Дракула» (Nachts, wenn Dracula erwacht, 1970), «Ночь колдунов» (La noche de los brujos, 1974), «Конан-варвар» и «Девятые врата».

