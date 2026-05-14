В России выросла доля людей, которые не относят себя ни к одной религии
Почти каждый шестой россиянин (16%) не относит себя к какому-либо вероисповедованию. Это следует из результатов исследования социологов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), с которым ознакомились «Ведомости».
Согласно более ранним опросам опросов ПСТГУ и Свято-Тихоновского богословского института, в 2011 г. доля респондентов, не относивших себя к какому-либо вероисповедованию, составляла 11%, а в 2020-м – 15%.
Сейчас подавляющее большинство россиян (65%) считают себя православными. Еще 6% называют себя атеистами. К исламу отнесли себя 9% опрошенных, к другим вероисповеданиям – 3%. 1% россиян затруднились дать ответ. Выводы сделаны на основе опроса 1501 совершеннолетнего респондента в феврале – марте этого года.